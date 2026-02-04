BTS光化门回归舞台敲定 3月21日通过Netflix全球直播

ⓒ Big Hit Music

防弹少年团（BTS）将于3月21日晚8点（韩国时间）在首尔光化门广场举行第五张正规专辑发行纪念演出“BTS回归直播｜阿里郎”（BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG）。BigHit Music表示，防弹少年团届时将公开新专辑主打歌及多首新歌舞台，这也是光化门广场史上首个歌手单独举行的大型演出活动。据介绍，此次回归演出计划覆盖光化门广场与景福宫一带，围绕“阿里郎”这一具有高度象征性的主题，打造融合韩国传统文化与当代流行艺术的舞台。主办方此前已申请使用景福宫勤政门、兴礼门以及光化门月台等区域，成员有望沿象征王权仪式路线的“王之路”登场，呈现极具视觉冲击力的开场。具体演出方式与细节仍在协调中。

此次演出将通过Netflix向全球190多个国家进行实时直播。这是韩国本土大型活动首次通过Netflix面向全球同步直播。预计届时全球线上观众规模有望达到数千万级别。此外，当晚光化门广场、市政厅广场一带媒体屏幕也将同步投放回归舞台。主办方预计，包括持票到场的观众在内，当晚演出地点一带最多将吸引20万人聚集。

此外，记录防弹少年团新专辑制作过程的纪录片电影《BTS：归来》(BTS: THE RETURN)将于下月27日上线Netflix。

防弹少年团时隔3年9个月推出的第五张正规专辑《ARIRANG》（阿里郎）将于下月20日下午1点（韩国时间）全球同步发行，共收录14首新歌。防弹少年团将通过音乐讲述身份认同、思念与深刻情感。