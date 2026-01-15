《漫话国乐》 春夜的梅花 / 灵山会相 / 池瑛熙流奚琴散调

古代书生将梅、兰、菊、竹四种植物合称为“四君子”。它们各自蕴含着象征意义，常被视为君子品格的化身。梅花在寒冬冰天雪地中傲然独放，芳香四溢，暗喻书生高洁、不屈的品格与气节；兰花在深山中开放，散发清香，象征着隐居山间，在窘迫的环境中也保持高雅志趣的书生；竹子四季常青，象征着书生刚正不阿的气概；而菊花则在百花凋零、降霜时节绽放，象征着隐居书生高洁、坚韧的品格。





朝鲜王朝中期文臣兼书法家申钦在他的诗《桐千年老》中写道：

“桐千年老恒藏曲，

梅一生寒不卖香……”

意思是说，真正的书生绝不会因为眼前的利益而左思右想，摇摆不定。书生内外如一的品格在艰难时期显得更加珍贵，这也正是书生毕生寻求的人生意义与价值所在。

《春夜的梅花》 / 奚琴-姜垠一，大笒-韩忠垠，钢琴-权真媛（音）





赵昌勋名人是国立国乐高中的前身——国立国乐院下属“国乐师养成所”的第一届毕业生。上世纪50年代初，韩国战争刚刚结束，韩国仍是世界上最贫穷的国家之一。当时，人们最为忧虑的是生存问题，几乎无暇顾及文化艺术领域的发展。在这样的背景下，朝鲜王朝的宫廷音乐以及贵族阶层所传承的正乐，一度面临失传的危机。这时，政府挺身而出，为了让这些珍贵的文化遗产得以延续，制定了培养后起之秀的计划，其中就包括国立国乐院下属的国乐师养成所。养成所不仅免收学费，还提供交通费等各类津贴，吸引了许多家境贫困的学生入学，赵昌勋名人就是其中之一。名人虽然因经济问题进入养成所，但音乐却为他展开了一段崭新的人生。





据说，在学习期间，赵昌勋名人为了得到师傅的赞赏，每天凌晨四点上学，放学后仍留在学校练习，直到晚上九点才回家。正是这样的刻苦付出，使他在养成所一毕业便加盟了国立国乐院。此后，名人在釜山成立釜山国乐管弦乐团，担任第一任团长和常任指挥。尽管当时名人并无薪资，他仍然为乐团效力，甚至经常自掏腰包请团员们吃饭，并以此为乐。后来，名人又先后担任光州市立国乐院院长和大学讲师，为国乐的发展作出了贡献。





与表达感情的散调音乐相比，正乐的特点在于感情克制、节奏缓慢，因此一般听众会觉得单调又沉重。然而。缺乏情感的音乐并非完整的音乐，正乐更像是在事情尘埃落定之后，静下心来回顾过去的心情，因此呈现出平稳、庄重的感觉。

《灵山会相》中“上灵山” / 大笒-赵昌勋





奚琴只有两条琴弦，其独特之处在于，演奏时需要将琴弓夹在两弦之间拉奏。奚琴原本是北方游牧民族的乐器，早在很久以前便传入韩半岛。高丽时代的歌谣中就已出现奚琴一词：

“走着，走着听，下厨房时也听。听到小鹿跳到木杆上拉奚琴……”

据后人分析，由于小鹿并不可能攀上木杆，高丽人或许是在描写扮成小鹿的戏子站在木杆上演奏奚琴的情景。





作为一种弦鸣乐器，奚琴有很多特点。它琴体小、重量轻，携带十分方便；虽然只有两条琴弦，却能灵活地演奏各种乐曲，具有丰富的表现力。尤其在管弦乐合奏时，奚琴能够弥补管乐器和弦乐器的音色间隙，堪称八面玲珑的乐器。





散调音乐是一种按照晋阳调、中莫里等固定长短即兴演奏的器乐独奏曲。据推测，奚琴散调在上世纪20年代首次亮相。随着演奏家在演奏中不断添加自己的曲调，散调音乐逐渐形成不同流派，例如以演奏家姓名命名的《***流伽倻琴散调》等。如今，奚琴散调有池瑛熙流、韩范洙流、徐龙锡流等多个流派。散调音乐的曲调大多以南道地区的巫乐和盘索里为基础构成，而《池瑛熙流奚琴散调》的曲调则以京畿地区的巫乐为基础构成，曲调欢快。