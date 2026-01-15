《漫话国乐》 祝愿 / 水宫歌 / 新组曲

朝鲜王朝初期，书生申光汉翘首盼望女儿回家过节，于是写了一首诗：

“嫁女三年不见亲，

书中常写忆父情。

脂粉已传春色远，

新衣晓路赴佳辰。”





韩国俗话说：“婆家生活，哑巴三年、聋人三年、瞎子三年”，道出了嫁入婆家的艰苦与心酸。申光汉心想，女儿出嫁不过三年，婆家的日子一定不好过，女儿一定会思念娘家。想到这里，申光汉心里不免感到酸楚，幸好前些天，他已把胭脂和香粉送给女儿，期待女儿用这些好好打扮自己，在即将到来的农历新年回家过节。“每逢佳节倍思亲”，其实人人向往的福无他，家人之间的互相珍惜才是真正的福气。因为世上没有比家庭和睦更宝贵、更值得庆祝的幸福了。

《祝愿》 / 演唱-黄敏王（音）





在韩国传统乐坛，有一句话说：“有少年名唱，却无少年名鼓。”意思是，盘索里艺人只要拥有与生俱来的歌喉和天赋，年纪轻轻也能达到最高境界。而鼓手的角色看似简单，只要配合艺人在旁击鼓就可以。但要成为“名鼓”，即使具有才华和天赋，也很难胜任。名鼓的要求尤为苛刻，除了鼓打得好，还必须熟悉盘索里的故事情节，理解艺人在各段表演中的辛苦程度，随时根据艺人的呼吸和情绪变化，敲出不同长短的鼓点和恰到好处的效果音，以配合艺人的情感表达。同时，还要适时用“唱得好”等助兴词来烘托气氛。在盘索里表演中，鼓手犹如舞台上的指挥家，掌控现场氛围，随时应对变化，才能成为名副其实的名鼓。这些能力，往往需要经过无数次的试错和经验积累才能掌握。





金清满名人堪称当代首屈一指的名鼓。1946年，他出生于全罗南道木浦的一个富裕家庭。据了解，比起学习，金清满名人从小更喜好农乐，所以14岁时便与朋友们成立了农乐队。长大后，他跟随剧团外出演出，并向韩一燮名人学习牙筝。后来，他加盟女性国剧团担任鼓手。上世纪80年代，名人曾在国立唱剧团演奏牙筝。当时，唱剧团的鼓手金东俊经常把长鼓交给他代打，这为金清满积累了丰富的实战经验。不久之后，他加盟国立国乐院民俗乐团，从此作为专业鼓手展开活动。





2013年，金请满名人被指定为盘索里鼓法的技艺传承人，并出版了一本名为《韩国的长短》图书与数字光盘。在此之前，传统乐坛几乎没有关于国乐长短的专业图书，所以名人的图书一经发行便成为珍贵资料。

盘索里《水宫歌》中“兔子落网” / 演唱-吴贞淑名唱，鼓-金清满名人





四物游戏是韩国最具代表性的打击乐表演艺术。其实，四物游戏的历史较为短暂，1978年2月才首次亮相。四物游戏源自各地的传统集体表演艺术——农乐。过去的农乐指的是在宽敞的广场上，众人聚集在一起表演的歌舞、杂技和打击乐等形式。而四物游戏，则是将大锣、小锣、鼓和长鼓这四种打击乐器，从户外搬到室内舞台上演出的表演形式。四物游戏一经问世，很快以强劲的节奏、欢快的氛围和高超的配合技巧，给观众带来热闹非凡的表演。四物游戏不仅在韩国广受欢迎，也吸引了世界各地的目光。





四物游戏协奏曲《新组曲》是上世纪80年代发表的作品。当时。随着四物游戏风靡一时，作曲家朴范勋凭借该作品荣膺韩国作曲大奖。《新组曲》由第一乐章“农乐”、第二乐章“祈愿”和第三乐章“游戏”组成，演奏时间长达45分钟，因此通常只演奏第三乐章“游戏”。