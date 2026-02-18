BTS j-hope生日之际向母校捐款1亿韩元

ⓒ Big Hit Music

儿童福利机构绿色雨伞18日表示，防弹少年团（BTS）成员j-hope（郑号锡）在自己生日之际，为支持母校学弟学妹们的梦想，捐出1亿韩元。

j-hope在2月18日生日当天，为帮助母校后辈完成学业与梦想，进行了此次捐款。此前，自2019年至2023年，他已持续为母校光州国际高中以及当地全南女子商业高中捐款，为部分因经济困难而影响学业的学生提供奖学金，鼓励他们勇敢追梦。绿色雨伞方面表示，此次捐款也将作为奖学金，资助上述两所学校中需要帮助的学生。

j-hope凭借此次捐赠，也成为了绿色雨伞设立的“Green Noble Trinity Club”的第14位成员。该俱乐部是绿色雨伞面向累计捐款金额达10亿韩元以上的高额捐赠者设立的超高额捐赠者组织。自2018年起，j-hope便通过绿色雨伞持续开展公益捐赠活动，包括为患病儿童提供治疗费用，以及为受新冠疫情影响的儿童提供援助等，长期关注并支持社会弱势群体。

绿色雨伞会长黄永基表示：“衷心感谢j-hope每年在生日之际，将爱心传递给包括母校学弟妹在内的弱势儿童群体。绿色雨伞今后也将始终陪伴在孩子们身边，努力让捐赠者的心意转化为孩子们更加光明的未来。”