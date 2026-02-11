《漫话国乐》 炒栗子打令 / 难逢歌 / 与民乐

韩式热狗和美式热狗不同，是将香肠串在竹签上，外层裹上面粉等材料后，再经过油炸或烘烤制成的。其亮点是，趁热沾着砂糖吃会格外好吃。有趣的是，如今韩式热狗在美国也成了人气火爆的小吃。在韩国，烤红薯是冬季颇受欢迎的街头小吃。韩国人吃烤红薯时，常常会配上辛奇一起吃，很是爽口。据了解，最近在美国街头也很容易看到排长队购买烤红薯的情景，可见健康又美味的烤红薯，也正在刺激美国人的味蕾。





对于韩国人来说，提到烤红薯，往往还会联想到另一种小吃——炒栗子。韩国的炒栗子是在特制的烤箱里烤制而成的，别有一番风味。韩国人对炒栗子还有一段温馨的回忆：寒冬的夜晚，父亲下班后，会在街头买一包炒栗子带回家。

《炒栗子打令》 / 演唱-金容宇等人





西道民谣最初是在韩国战争期间，从北韩逃难来到韩国的居民在韩国传播开来的。民谣，顾名思义，就是老百姓的音乐，因此在曲调和发声方式上，都与当地的语音特点和方言声调密切相关。





金光淑名唱于1952年出生于首尔。幸运的是，她的父母都出身于黄海道，因此她从小便对黄海道地区的语音特点和方言声调十分熟悉。高中时期，金光淑名唱师从吴福女名唱，系统学习了西道民谣。1990年，在北韩举行的泛民族统一音乐会上，金光淑名唱有幸与恩师吴福女名唱同台演出，为早已淡忘西道民谣的平壤观众献上了传统的西道民谣。





令人钦佩的是，金光淑名唱毕生保持着积极进取、不断求学的态度。她在国立国乐院活动期间，当院方在演出节目中增设京畿民谣时，便立刻拜金玉心名唱为师，学习京畿民谣；同时，还向歌词技艺传承人李良教名人学习歌词和时调。四十多岁辞去工作后，她又考入中央大学国乐专业，与儿女辈的同学一同求学，并一路深造至博士课程。经过漫长而多样的学习与积累，金光淑名唱于2001年被韩国政府指定为国家级非物质文化遗产——西道民谣技艺传承人。

西道民谣《难逢歌》 / 演唱-金光淑名唱





朝鲜王朝历史上最伟大的君主——世宗大王，于1443年创制韩文后，又于1446年颁布了记载韩文创制目的的《训民正音谚解本》。世宗大王在序言中写道：

“国之语音，异乎中国，与文字不相流通，故愚民有所欲言，而终不得伸其情者多矣。予为此悯然，新制二十八字，欲使人易习，便于日用耳。”

书中还详细阐述了韩文的创制原理和使用方法。





难得的是，世宗大王在颁布《训民正音》之前，还亲自用韩文创作了第一首韩文诗歌——颂扬朝鲜王朝创建历史的《龙飞御天歌》：

“根深之木，风亦不扤，有灼其华，有蕡其实。源远之水，旱亦不竭，流斯为川，于海必达……”

这首诗歌共由125章组成，刚才朗读的是第二章。不仅如此，世宗大王还为这首诗亲自谱曲，创作了第一首用韩文歌颂的音乐作品《与民乐》，寓意君王与百姓休戚与共、共享欢乐。遗憾的是，随着岁月的流逝，《与民乐》的歌词早已失传，如今仅以器乐曲的形式传承下来，并演变成《与民乐》《与民乐慢》《本令》《解令》四种版本，在宫廷的宴会和君王的出巡等多种场合中演奏。