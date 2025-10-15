« Walking On Thin Ice » : Lee Young-ae retrouve la KBS après 26 ans

ⓒ YONHAP News

La légendaire Lee Young-ae fait son grand retour sur la KBS après 26 ans d’absence avec le nouveau drama « Walking On Thin Ice ». Elle y incarne une femme au foyer qui bascule dans le trafic de drogue.





Lors de la conférence de presse de présentation du feuilleton, l’actrice de 53 ans a expliqué avoir été séduite par le projet, et avant tout par « l’aspect divertissant de l’œuvre ». Elle a également fait part de son enthousiasme : « C’est le drama que la KBS soutient le plus cette année, une œuvre sur laquelle vous pouvez vous concentrer. Je vous le recommande vivement, vous pouvez me faire confiance ».





« Walking On Thin Ice » raconte l’histoire de Kang Eun-su, interprétée par Lee, une mère de famille qui se retrouve contrainte de vendre de la drogue après en avoir obtenu par hasard. Sous prétexte de protéger sa famille, elle sombre progressivement dans ses propres désirs et ambitions.