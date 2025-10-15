La série « Twelve » n’a pas rencontré le succès escompté

ⓒ KBS

La série d’action-fantastique « Twelve » diffusée sur KBS 2TV entre le 23 août et le 14 septembre n’a pas fait mouche, au contraire. Malgré le casting cinq étoiles, avec notamment Ma Dong-seok et Park Hyung-sik, elle n’a pas conquis le cœur des téléspectateurs, de moins en moins présents devant leur poste au fil des épisodes. Le premier a atteint une part d’audience de 8,1 %. S’en est suivi une dégringolade jusqu’au huitième et ultime épisode.





Les cachets de Ma Dong-seok (500 millions de wons par épisode) et Park Hyung-sik (400 millions de wons par épisode) ont été pointés du doigt par de nombreux professionnels du secteur. Ils estiment que ces sommes astronomiques auraient dû être investies dans la post-production, un domaine vital pour le réalisme dans la création d’une œuvre fantastique.





De plus, les critiques ont fusé sur la qualité du drama. Le récit était plein de lacunes et décousu. Le processus montrant l’affrontement entre anges et démons, cœur de l’histoire, était également grossier. Et l’humour de Ma Dong-seok semblait décalé.





« Twelve » n’a pas séduit mais pourrait se racheter. En effet, elle a été conçue comme une série à saisons. L’équipe de production envisagerait même d’aller jusqu’à la saison 4. De quoi gommer ses erreurs et améliorer le contenu afin de satisfaire les observateurs déçus.