ENHYPEN et la Ville de Séoul promeuvent les attractions de la capitale

La Ville de Séoul a diffusé aujourd’hui une vidéo promotionnelle mondiale intitulée « Let’s Play, Seoul My Soul », réalisée en collaboration avec le groupe de K-pop ENHYPEN, nommé ambassadeur de la capitale sud-coréenne pour 2025.





Le clip met en avant les politiques phares de Séoul et les espaces emblématiques qui définissent l’identité de la ville. On y découvre notamment les bus du fleuve Han, les jardins urbains et les bibliothèques en plein air. L’objectif est de transmettre le charme de la capitale et de diffuser son image de marque à l’international. ENHYPEN, groupe composé de sept membres de plusieurs nationalités, a été nommé ambassadeur promotionnel de Séoul en juin dernier pour incarner l’image jeune et cosmopolite de la capitale sud-coréenne.





La campagne se décline en plusieurs formats : une vidéo principale d’une minute et un spot publicitaire télévisé de 30 secondes. Sept courts-métrages, où chaque membre d’ENHYPEN présente les attraits de Séoul, seront également diffusés progressivement. La campagne investira le quotidien des Séouliens grâce à une présence dans le métro et sur les principaux supports publicitaires de la ville. A l’international, les contenus seront diffusés sur CNN dans le monde entier et sur Discovery en Amérique du Nord et dans 18 pays d’Asie. Les vidéos sont également disponibles sur les plateformes OTT numériques et YouTube.