Haechan de NCT réussit son envol en solo avec « TASTE »

ⓒ SM Entertainment

Le 8 septembre, Haechan du méga-groupe NCT signait ses débuts en solo avec son premier album studio intitulé « TASTE ». Dès sa sortie, le titre phare « CRZY » a pris la première place du classement Bugs, et l’ensemble des morceaux figurait dans les charts principaux locaux.





Le succès de l’opus a rapidement franchi les frontières de la péninsule. L’album atteignait la première place du classement iTunes Top Albums dans 18 pays, dont le Brésil, la Thaïlande, le Vietnam, la Russie et la Finlande, et se classait dans le Top 10 de 29 régions, parmi lesquelles le Japon, la France et l’Italie.





Avec cette nouveauté, Haechan livre la synthèse d’expériences musicales accumulées depuis l’enfance et concrétise son rêve d’artiste solo. Déjà reconnu pour sa voix et sa présence scénique au sein de NCT, il dévoile aujourd’hui une couleur artistique encore plus affirmée.





Le projet porte un double sens. « TASTE » partage le goût musical de l’artiste et représente aussi la première dégustation de son univers personnel. Il réunit au total onze pistes dominées par le R&B mais teintées de soul, de hip-hop et de jazz, qui reflètent toute la richesse de son identité musicale.