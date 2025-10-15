Aller au menu Aller à la page

Korean
Français

QWER prouve sa puissance de vente, trois concerts complets dès l’ouverture à Séoul

#Infos concerts l 2025-09-20

Musique coréenne

Tamago production

Du 3 au 5 octobre, le girls band phénomène QWER lancera sa première tournée mondiale à la Ticket Link Live Arena du Parc olympique de Séoul. Les billets se sont arrachés dès l’ouverture de la billetterie et les trois concerts ont été déclarés complets. 

Intitulée « ROCKATION », la tournée mêle l’énergie du rock à l’idée de vacation, pour suggérer un voyage en musique. La ressemblance phonétique avec « location » évoque aussi l’idée d’un voyage qui conduit le groupe à la rencontre de ses fans aux quatre coins du monde. Avec ce concept, QWER promet d’offrir une pause rafraîchissante grâce à son identité sonore à la fois vive et lumineuse.

Après Séoul, le groupe poursuivra son parcours international et fera escale à Brooklyn, Los Angeles, Macao, Hong Kong, Tokyo et Singapour avec l’ambition de conquérir un public toujours plus vaste. 
