La tournée nationale de Lim Young-woong poursuit son succès

Lim Young-woong, le chanteur de trot le plus aimé du pays, a établi un nouveau record !





Le 9 septembre, l’ouverture des réservations pour son concert de Séoul de sa tournée nationale « IM HERO 2025 » a donné lieu à une ruée sans précédent. Après Incheon et Daegu, déjà complets, Séoul a elle aussi affiché complet dès la mise en vente, chaque billet trouvant aussitôt preneur.





Une fois encore, l’artiste a démontré une puissance de billetterie hors norme. À travers cette série de représentations, il promet d’offrir à toutes les générations des chansons qui touchent le cœur, enrichies par une scénographie encore plus spectaculaire et généreuse que lors de ses précédents spectacles.





Le parcours débutera du 17 au 19 octobre à Incheon, se poursuivra en novembre à Daegu, puis passera par Séoul, Gwangju, Daejeon et Busan, confirmant l’ampleur d’une tournée nationale qui s’annonce déjà historique.