Kim Dong-ryul revient sur scène avec son premier concert en deux ans





Le chanteur de ballade Kim Dong-ryul retrouvera son public en novembre, deux ans après son dernier spectacle. Il donnera une série de sept représentations, du 8 au 10 puis du 13 au 16 novembre, au KSPO Dome du parc olympique de Séoul.





Ce rendez-vous baptisé « Stroll » mettra en avant le titre dévoilé l’an dernier et reprendra des chansons devenues incontournables comme « Shall I Love You Again? », « Reply » « Replay », « A Tale of memory » et encore « Drunken Truth ». Ses fans pourront se replonger dans des morceaux emblématiques qui ont marqué son parcours.





Pour rappel, sa dernière apparition en solo remontait à octobre 2023 avec le concert « Melody ». Plus de soixante mille spectateurs avaient répondu présent et le spectacle avait été unanimement salué pour la richesse de son programme et l’élégance d’une scénographie lumineuse et minutieuse, qualifiée de « véritable rencontre entre la lumière et le son ».



