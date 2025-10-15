BIFF 2025 : Lee Jin-wook présente son nouveau film

ⓒ YONHAP News

L’acteur Lee Jin-wook a présenté hier lors d’une conférence de presse le nouveau film dans lequel il joue, « Seven O’Clock Breakfast Meeting for the Heartbroken », en compétition au Festival international du film de Busan (BIFF).





L’œuvre, réalisée par Lim Sun-ae, est adaptée du roman éponyme de l’écrivaine Baek Young-ok. L’histoire suit deux personnes qui, après avoir rompu avec leurs partenaires respectifs, se rencontrent dans un groupe de soutien pour cœurs brisés et tentent chacun à leur manière de prendre un nouveau départ.





Lee Jin-wook incarne Ji-hoon, un homme qui après s’être séparé de sa compagne de longue date pour des raisons pratiques, ne verse quasiment aucune larme. « Souvent, quand on traverse la douleur d’une rupture, on laisse simplement le temps passer et on néglige ces moments importants », a-t-il analysé. Selon lui, il est crucial de bien laisser partir l’autre personne et de bien vivre cette période de chagrin d’amour.