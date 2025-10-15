Hearts2Hearts dévoile « Pretty Please », en collaboration avec Pokémon

ⓒ SM Entertainment

Le groupe féminin sud-coréen Hearts2Hearts vient de dévoiler une collaboration surprenante. Il a sorti « Pretty Please », un titre réalisé en partenariat avec l’univers emblématique de Pokémon.





« Pretty Please » se présente comme un morceau dance, explorant les thèmes de l’excitation et de la tendresse envers ceux qui nous apportent des moments de joie. L’approche musicale nostalgique mais moderne promet de séduire un large public, mêlant l’énergie caractéristique du groupe à l’univers coloré de Pokémon.





Le clip vidéo est l’aspect le plus attrayant de cette collaboration inédite. Les fans pourront y découvrir des Pokémons iconiques tels que Pikachu, Germignon ou encore Hoothoot, tous issus du prochain jeu « Pokémon LEGENDS: Z-A », dont la sortie est prévue pour le 16 octobre.





La stratégie marketing ne s’arrête pas là. En effet, le clip servira également de support publicitaire pour promouvoir le prochain jeu Pokémon, créant ainsi une campagne croisée particulièrement ingénieuse et intéressante.