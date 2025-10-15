Lee Sun-hee se transforme en DJ

ⓒ CHOROKBAEM ENTERTAINMENT

A 61 ans et après 41 ans de carrière, Lee Sun-hee a surpris ses fans avec une reconversion inattendue. Samedi dernier, la chanteuse a troqué son micro contre une table de mixage lors du prestigieux festival EDM Ultra Korea, l’un des événements de musique électronique les plus réputés d’Asie. Cette apparition signe un tournant radical dans la carrière de l’artiste, reconnue jusqu’alors pour ses ballades émouvantes et son style musical traditionnel.





Les organisateurs du festival ont immortalisé ce moment historique en publiant, cette semaine, des photos sur leurs réseaux sociaux montrant Lee totalement absorbée par son set. Ils ont par ailleurs souligné la portée symbolique de cette performance. « La grande dame de la chanson Lee Sun-hee fait ses débuts de DJ à l’Ultra », ont-ils déclarés.





Cette reconversion artistique intervient dans une période de reconstruction pour l’artiste. En juillet 2023, elle avait publiquement présenté ses excuses après avoir reçu une amende pour usage abusif d’une carte professionnelle d’entreprise, marquant une période difficile dans sa carrière.