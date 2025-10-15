ⓒ BIFF

Kim Dong-ho, figure légendaire du cinéma sud-coréen et premier directeur exécutif du Festival international du film de Busan (BIFF), a signé une nouvelle étape de sa très longue carrière. A 88 ans, celui qui a dirigé le festival pendant 15 ans a présenté son premier long-métrage documentaire « M. Kim va au cinéma » lors de la 30e édition.





Dans un entretien accordé mercredi à l’agence de presse Yonhap, Kim a confessé que pour lui, le cinéma est le compagnon de sa vie et que la salle de cinéma est un espace de rêve. Son film documentaire le montre caméra en main, parcourant les salles obscures et festivals de Corée du Sud, du Japon, de Taïwan et d’Indonésie. Il inclut également des conversations avec des maîtres du cinéma mondial comme les sud-Coréens Bong Joon-ho et Park Chan-wook et le Japonais Hirokazu Kore-eda, qui partagent leurs réflexions sur la valeur du 7e art.





L’idée de ce projet a germé en 2022, pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les cinémas traversaient une crise majeure avec la chute vertigineuse de la fréquentation. Au terme de ce périple de plusieurs années, Kim Dong-ho est parvenu à une conclusion encourageante : « Même si le nombre de spectateurs a diminué, tant qu’il aura de bons films, le public reviendra dans les salles. »