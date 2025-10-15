Yuqi d’I-DLE explore une nouvelle direction en solo avec « Motivation »

ⓒ CUBE Entertainment

Yuqi, membre du girls band phénomène I-DLE, poursuit avec assurance sa route en solo. Le 16 septembre, elle a publié son single intitulé « Motivation » accompagné du clip de sa chanson principale « M.O. ».





Le mot « motivation » résume parfaitement l’esprit du projet. L’album réunit trois titres de genres et de langues différents qui traduisent les émotions de l’artiste de façon nuancée. Chacune de ces pistes s’articule autour d’une question simple mais essentielle que Yuqi adresse à elle-même : « Quelle est ta motivation ? ».





Le titre phare « M.O. » s’inscrit dans une ambiance hip-hop inspirée du boom bap des années 1990. Dans cette chanson, Yuqi déploie une énergie brute et intense qui lui est propre. Les paroles traduisent quant à elles cet élan instinctif qui la fait avancer, une force dégagée des contraintes et devenue le moteur de sa trajectoire.





Avec cette nouveauté, Yuqi se confronte à elle-même tout en affirmant plus clairement la direction qu’elle souhaite donner à sa carrière solo. Elle garde l’aura d’I-DLE tout en dessinant une identité différente, et ses choix artistiques, toujours réfléchis, donnent envie de découvrir la suite de son chemin.