Le premier concert sud-coréen de NEXZ prévu les 25 et 26 octobre

JYP Entertainment

C’est enfin au tour du public sud-coréen de retrouver NEXZ sur scène ! Le boys band donnera son tout premier concert en Corée les 25 et 26 octobre à l’Olympic Hall du parc olympique de Séoul.





Ce spectacle baptisé « ONE BEAT » symbolise le lien qui unit les membres et leurs fans à travers la scène. L’intitulé rappelle aussi que toute musique commence sur un premier temps, une métaphore du nouveau chapitre que le groupe s’apprête à ouvrir. Ce rendez-vous spécial marque ainsi le point de départ d’une nouvelle étape, et les attentes grandissent quant à la suite de son parcours.





Depuis ses débuts, NEXZ mène une activité intense entre la Corée du Sud et le Japon tout en confirmant son statut de « rookie » à suivre dans la K-pop. Il avait démarré l’année avec une première rencontre officielle avec ses fans en mars, avant de connaître la joie d’être nommé parmi les candidats à la première place des émissions musicales locales en avril avec son deuxième mini-album. Plus récemment, il a achevé avec succès sa première tournée japonaise.



