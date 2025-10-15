IVE revient sur scène avec sa deuxième tournée mondiale

Starship Entertainment

IVE s’apprête à lancer sa deuxième tournée mondiale.





Le girls band numéro un ouvrira le bal avec trois concerts prévus du 31 octobre au 2 novembre au KSPO Dome de Séoul, une salle considérée comme l’une des scènes les plus prestigieuses du pays.





Ce nouveau départ fait suite à une première tournée mondiale en 2023 qui avait marqué les esprits. À l’époque, les filles avaient parcouru 28 villes dans 19 pays à travers l’Asie, les Amériques et l’Europe, donnant 37 concerts devant plus de 420 000 spectateurs. Le succès avait été tel que des dates supplémentaires avaient été ajoutées, et le groupe avait eu l’honneur de se produire au KSPO Dome ainsi qu’au Tokyo Dome, deux salles emblématiques que beaucoup d’artistes rêvent de fouler.