CJ ENM et Kakao Entertainment s’unissent pour créer « Steelheart Club »

Deux géants de l’industrie du divertissement sud-coréen ont uni leurs forces pour lancer un projet ambitieux. CJ ENM et Kakao Entertainment ont annoncé la création d’un groupe de musique destiné à conquérir la scène internationale.





Au cœur de ce partenariat se trouve « Steelheart Club », une émission d’audition musicale. Contrairement aux formats traditionnels centrés que les chanteurs solistes ou les groupes de K-pop, ce programme mise sur la formation d’un groupe de rock avec une approche instrumentale complète. Les participants, qu’ils soient guitaristes, batteurs, claviéristes, bassistes ou chanteurs, devront prouver leur valeur pour intégrer le groupe final.





La première diffusion est prévue pour le 21 octobre à 22 heures sur la chaîne Mnet.