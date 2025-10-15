Suho d’EXO explore l’univers du rock dans « Who Are You »

SM Entertainment





Suho du boys band légendaire EXO est revenu sur le devant de la scène avec son quatrième mini-album solo « Who Are You ».





Cet opus rassemble sept titres aux couleurs rock, parmi lesquels le morceau éponyme, ainsi que « Golden Hour », « Light The Fire », « Medicine », « Birthday » et « Fadeout ». Le chanteur a participé à l’écriture de certains titres, affirmant son engagement créatif.





Le morceau principal « Who Are You » mêle des riffs de guitare électrique au son brut et une ligne de basse puissante, le tout porté par une mélodie accrocheuse. Suho y décrit l’instant d’une séparation, un adieu perceptible sans avoir besoin de mots explicites.





Le disque met en lumière une sensibilité fine et une sincérité propre à lui, ce qui attise l’attente des mélomanes. Malgré une année bien remplie de concerts et d’activités diverses, il n’a cessé de travailler en studio, et l’investissement qu’il y a consacré se ressent pleinement dans ce projet.





Parallèlement, Suho s’est imposé ces derniers mois comme un artiste polyvalent, tant dans la musique que dans le cinéma et la télévision. Il a remporté deux distinctions lors des Asia Artist Awards tenus en Thaïlande au début de l’année, confirmant sa reconnaissance sur plusieurs terrains. Il prévoit désormais de poursuivre une carrière active en conciliant ses activités musicales et ses projets d’acteur.