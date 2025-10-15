Aller au menu Aller à la page

ITZY renouvelle son contrat avec JYP Entertainment

#News Show-biz l 2025-10-04

Musique coréenne

JYP Entertainment

Le 20 septembre dernier, l’agence a confirmé que Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong et Yuna avaient toutes renouvelé leur contrat, alors même qu’il arrivait à échéance au début de l’année prochaine. 

JYP Entertainment a promis d’apporter un soutien total pour que les filles poursuivent leur ascension vers le rang de top girls band international. Elle a ajouté qu’elle multiplierait les opportunités afin que les talents de chacune puissent pleinement s’exprimer.

La nouvelle a été dévoilée en premier lieu à un public privilégié. Lors du quatrième fan meeting officiel organisé à la KBS Arena à Séoul, ITZY a surpris ses fans en annonçant en direct la signature du nouveau contrat. Les membres ont adressé des mots de gratitude à leur fandom, MIDZY, et ont assuré qu’elles continueraient à avancer ensemble vers un avenir encore plus lumineux.

Depuis leurs débuts en février 2019, les cinq artistes ont enchaîné les récompenses de rookie avant de gagner une solide réputation de « reines de la performance ». L’an dernier, elles ont mené à bien leur deuxième tournée mondiale avec trente-deux concerts dans vingt-huit villes. Et ce n’est pas tout, puisqu’elles s’apprêtent à retrouver leurs admirateurs japonais avec un fan meeting exclusif prévu du 11 au 13 octobre à Tokyo.
