Dayoung trace sa propre voie après Cosmic girls avec « gonna love me, right? »

Dayoung du girls band Cosmic girls séduit aujourd’hui le public avec une image bien différente de celle qu’elle montrait au sein du groupe.





La jeune artiste a fait ses premiers pas en solo avec un album intitulé « gonna love me, right? », qui contient le titre phare « Body » et « number one rockstar ». Elle a participé à toutes les étapes de ce projet, de la conception à l’écriture et à la composition, pour y exprimer la confiance en soi et l’amour.





Avec « Body », elle voulait transmettre un message simple et fort, celui d’une émotion et d’une attitude qui précèdent toujours les mots. Dès sa sortie, la chanson s’est hissée dans le TOP100 de Melon et a figuré sur les principaux classements sud-coréens, tout en attirant l’attention des fans à l’étranger.





Le public retrouve en elle une énergie qui évoque les parcours de Lee Hyori ou de Hyolyn. Ces dernières avaient marqué les esprits en passant de l’image douce et pétillante qu’elles incarnaient dans leurs groupes à une aura plus affirmée en solo, faite de charisme et d’assurance. Dayoung semble aujourd’hui emprunter ce même chemin, et son nom résonne de plus en plus fort dans l’univers K-pop.