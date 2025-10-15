KickFlip est revenu avec son troisième mini-album « My First Flip »

JYP Entertainment





Le 22 septembre dernier, le boys band de rookies KickFlip a lancé son troisième mini-album « My First Flip » et entamé une nouvelle étape de son parcours déjà remarqué dans la K-pop.





Le titre principal « My First Love Song » s’appuie sur une base pop punk portée par un mélange de synthés puissants et de riffs de guitare. La chanson raconte l’instant d’une déclaration avec toute la fébrilité d’un cœur qui bat, et transmet l’énergie du groupe à travers l’émotion vive d’un premier amour.





Ce nouveau projet illustre, à la manière de KickFlip, une romance maladroite mais joyeuse. L’opus rassemble sept morceaux, dont « My First Love Song », « Band-Aid », « Crush », « Tiki-taka », « Gas On It », « 404 Not Found » et « Secret Nightmare ». Tous les membres apparaissent dans les crédits des morceaux, confirmant leur progression constante et leur potentiel musical depuis leurs débuts.





Après avoir brillé sur les scènes internationales du Lollapalooza de Chicago, du Summer Sonic 2025 au Japon ou encore des TIMA 2025, les garçons poursuivent leur ascension avec ce nouveau mini-album qui les propulse vers des horizons encore plus ambitieux



