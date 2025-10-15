TWICE célèbre son dixième anniversaire avec « 10VE UNIVERSE »

JYP Entertainment

TWICE s’apprête à célébrer son dixième anniversaire avec ses fans !





Le 18 octobre prochain, le girls band organisera un fan meeting intitulé « 10VE(love) UNIVERSE » au gymnase Hwajeong de l’université Korea à Séoul. Avant ce rendez-vous, un album spécial paraîtra le 10 octobre sous le titre « TEN: The Story Goes On ».





Depuis leurs débuts, le 20 octobre 2015, les neuf membres ont parcouru un chemin impressionnant. Cette année encore, TWICE a marqué les esprits avec le titre « Takedown », enregistré par Jeongyeon, Jihyo et Chaeyoung pour la bande originale de l’animation Netflix « K-pop Demon Hunters », ainsi qu’avec « Strategy », extrait de leur quatorzième mini-album. Ces morceaux ont propulsé le groupe vers de nouveaux sommets, atteignant leurs meilleurs classements à ce jour dans le Billboard Hot 100, sur Apple Music, Spotify et dans les charts officiels britanniques.