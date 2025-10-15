G-Dragon enflamme le circuit de F1 de Singapour

ⓒ Galaxy Corporation

G-Dragon a enflammé ce week-end la scène du circuit de Formule 1 de Singapour, faisant vibrer plus de 65 000 spectateurs lors d'une performance mémorable. Pour cette édition, le chanteur sud-coréen a partagé la tête d'affiche avec la légende de la musique Elton John, confirmant son statut d'artiste de renommée internationale.





Il a reçu un accueil triomphal. Dès son arrivée sur scène, les fans ont scandé à l'unisson son vrai nom « Kwon Ji-yong », créant une atmosphère électrique. Durant une heure et demie, il a interprété ses titres phares tels que « POWER », " »HOME SWEET HOME » ou encore « One of a Kind ». Et il a particulièrement marqué les esprits en adaptant sa mise en scène à l'univers de la F1, arborant une tenue de pilote et utilisant des drapeaux à damiers comme éléments de décor.





G-Dragon est actuellement en pleine tournée mondiale « Ubermensch ». Après Singapour, il poursuivra son périple avec des concerts prévus à Osaka au Japon les 20 et 21 octobre, puis à Taipei à Taïwan et Hanoï au Vietnam en novembre, avant de conclure à Séoul en décembre.