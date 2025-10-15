« Florence » : le film marquant le retour de Kim Min-jong triomphe au Hollywood Film Festival

ⓒ SVCOM

« Florence », qui marque le grand retour au cinéma de l'acteur Kim Min-jong, a décroché samedi trois récompenses prestigieuses au Hollywood Film Festival, consolidant ainsi la présence du cinéma sud-coréen sur la scène internationale. L’œuvre de Lee Chang-yeol a ainsi remporté les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario, devenant ainsi le premier film sud-coréen à remporter des titres lors de cet événement.





« Florence » suit le parcours de Seok-in, interprété par Kim Min-jong, un homme d'âge mûr qui revient sur sa vie passée et prend progressivement conscience de la signification des choses qu'il a perdues. L’histoire se déroule dans le cadre somptueux de Florence en Italie, et la performance introspective de Kim Min-jong a été particulièrement saluée par la critique.





Le Hollywood Film Festival, qui célèbre cette année sa 28e édition, invite des longs et courts métrages ainsi que des documentaires du monde entier, tout en se consacrant à la découverte de nouveaux talents cinématographiques.





La sortie de « Florence » dans les salles obscures en Corée du Sud est programmée pour fin novembre.