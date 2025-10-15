Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Koo shi et Vivien se marient après neuf ans d’amour

#News Show-biz l 2025-10-09

Musique coréenne

ⓒ instagram.com/kucasso, instagram.com/vivianrepublic
Après neuf années de relation, Koo Shi et Vivien, producteurs musicaux affiliés à l’agence The Black Label vont se marier samedi. Cette dernière a confirmé cette information tout en préservant la discrétion entourant la cérémonie.

Depuis 2016, les deux tourtereaux forment l’un des couples les plus stables du milieu du divertissement sud-coréen. Loin des tumultes médiatiques ils ont su construire une relation solide qui aboutit aujourd’hui au mariage.

Koo Shi s’est imposé comme un compositeur incontournable de la K-pop depuis ses débuts en 2003 avec le duo Stony Skunk. Il a notamment travaillé pour BIGBANG, G-Dragon et Taeyang, et a récemment co-composé « Soda Pop » pour le film d’animation Netflix « K-pop Demon Hunters ».

Vivien, repérée en 2015 lors d’un concours du magazine Ceci, a évolué du mannequinat vers la production musicale. Elle s’est fait remarquer l’année dernière en participant à l’émission « I-LAND 2 » en tant que productrice.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >