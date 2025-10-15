Promotion du hangeul : Jennie lance une police de caractères coréenne

ⓒ ODD ATELIER

La chanteuse-actrice Jennie a dévoilé une nouvelle police de caractères coréenne en collaboration avec son agence OA Entertainment, dans le but de promouvoir la beauté du hangeul à l’échelle internationale. L’agence a annoncé hier la distribution gratuite de la nouvelle typographie baptisée « ZEN SERIF » à l’occasion de la Journée du hangeul, qui célèbre l’alphabet coréen.





« ZEN SERIF » se distingue par son approche créative originale : elle allie « blackletter », la police gothique traditionnelle occidentale, avec les caractères coréens du hangeul. Les courbes souples et fluides de la typographie adoucissent la rigidité habituelle des lettres gothiques.





La nouvelle police est disponible en téléchargement sur le site officiel d’OA Entertainment. De plus, « ZEN SERIF » est intégrée à l’application de montage « Edits » d’Instagram, marquant la toute première fois qu’une police coréenne est proposée sur cette plateforme.