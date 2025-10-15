Guckkasten signe son grand retour avec « AURUM », son premier album studio en onze ans

ⓒ Interpark Entertainment

Le groupe sud-coréen Guckkasten, souvent surnommé le « monstre du rock », revient enfin avec son troisième album studio « AURUM ». Il s’agit de son premier opus complet depuis « FRAME », sorti en 2014, un retour que les fans attendaient depuis plus d’une décennie.





Le titre « AURUM » vient du mot latin signifiant « or ». Selon son agence, ce terme évoque également « l’aube lumineuse », symbole d’un nouveau chapitre pour le groupe. C’est aussi le premier album pour lequel Guckkasten a assuré lui-même l’enregistrement complet. Réparti en six thèmes et composé de vingt et une chansons, ce projet ambitieux promet de combler la longue attente de son public.





Le disque s’ouvre sur deux titres principaux, « ROLLER » et « KICK OUT », où se mêlent puissance et intensité rock. La voix singulière de Ha Hyun-woo y déploie toute sa force, notamment dans « ANGSTBLÜTE » et « CUP ».





Guckkasten célébrera cette sortie par un concert exclusif à la fin de l’année. Composé de Ha Hyun-woo, Jeon Kyu-ho, Lee Jung-gil et Kim Ki-bum, il s’est imposé depuis ses débuts en 2008 avec ses hits tels que « Mirror », « Red » et « Transformation ». Bien avant des formations comme Hyukoh, Jannabi ou Silica Gel, Guckkasten a ouvert la voie aux musiques indépendantes et posé les fondations du rock alternatif moderne en Corée.