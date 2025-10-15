S.COUPS X MINGYU, la nouvelle unité de SEVENTEEN, sort officiellement « HYPE VIBES »

ⓒ PLEDIS Entertainment

La nouvelle unité de SEVENTEEN, S.COUPS X MINGYU, vient de faire ses grands débuts officiels !





Le 29 septembre, les deux membres du groupe ont sorti leur premier mini-album baptisé « HYPE VIBES » et entamé leurs activités avec le titre phare « 5, 4, 3 (Pretty woman) » en collaboration avec Lay Bankz.





Cette chanson s’inspire du célèbre tube « Oh, Pretty Woman » de Roy Orbison, revisité à travers une technique d’« interpolation », qui consiste à réinterpréter et réenregistrer certains éléments d’un morceau existant pour leur donner une nouvelle vie.





S.COUPS et Mingyu ont d’ailleurs participé à l’écriture et à la composition des six titres de l’opus, afin de créer un disque qui leur ressemble, fait de liberté et de spontanéité. « Nous voulions montrer quelque chose de vrai, sans artifice. Même le processus de création a été très naturel », ont-ils confié. « Avec HYPE VIBES, on espère que le public découvrira nos nouvelles couleurs et notre potentiel. »





Le duo a ajouté que ce projet, rempli de la musique qu’ils aiment vraiment, avait été conçu avec beaucoup d’excitation. « Chaque fois qu’un contenu se dévoile, nous ressentons une certaine impatience, comme avant un grand moment. Nous souhaitons que chaque auditeur puisse choisir la chanson qui correspond à son ‘présent’ et transformer son quotidien en une vibe pleine d’énergie. Nous avons hâte de partager encore plus de choses à travers nos prochaines activités. »