IZNA dévoile son deuxième mini-album « Not Just Pretty »

« Cet album reflète la confiance et la détermination de notre génération. Nous voulons devenir des icônes pour les Gen Z, et créer notre propre genre, le genre IZNA. »





Le girls band IZNA a fait son retour le 30 septembre avec son deuxième mini-album « Not Just Pretty ». Lors du showcase de lancement, les filles ont déclaré être revenues avec un concept plus fort et plus audacieux que jamais, prêtes à ouvrir un nouveau chapitre dans leur histoire.





Ce nouvel opus est aussi leur première sortie depuis la réorganisation du groupe en six membres, après le départ de Yoon Ji-yoon. À travers « Not Just Pretty », IZNA cherche à dépasser l’image « jolie » souvent associée aux groupes féminins. Les artistes y expriment différentes facettes d’elles-mêmes avec une énergie qui leur est propre.





L’album comprend cinq titres, dont le morceau principal « Mamma Mia », une chanson vive et accrocheuse qui célèbre l’affirmation de soi. S’y ajoutent « Supercrush », qui évoque l’étincelle d’une première impression, « Racecar », qui déborde d’énergie et de vitesse, « In the Rain », une ballade poétique écrite en coréen, et une version remixée du titre « SIGN ».