Les Korea Grand Music Awards dévoilent une line-up spéciale

KGMA

Les Korea Grand Music Awards, l’un des nouveaux rendez-vous majeurs de la K-pop, ont révélé la liste de leurs artistes spéciaux pour l’édition 2025. Parmi eux figurent BTOB, SUHO d’EXO, IDID, INI, UNIS et P1Harmony, une affiche qui promet deux soirées riches en performances. Cette deuxième édition des KGMA se tiendra les 14 et 15 novembre à l’Inspire Arena d’Incheon.





Avant cette annonce, l’organisation avait déjà présenté une première sélection, mêlant talents émergents et têtes d’affiche. Faisaient également partie de cette liste NEXZ, THE BOYZ, LUCY, MIYAO, BOYNEXTDOOR, STRAY KIDS, IVE, ATEEZ, Xdinary Heroes, ALLDAYPROJECT, WOODZ, Lee Chan-won, KISS OF LIFE, KIKI, FIFTY FIFTY et HEART2HEART.





La cérémonie sera animée par l’actrice Nam Ji-hyun, déjà présente lors de la première édition. Elle partagera la scène avec Irene de Red Velvet le 14 novembre, et NATTY du groupe KISS OF LIFE le lendemain.