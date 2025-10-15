WONHO prépare sa tournée nord-américaine pour novembre

HIGHLINE Entertainment

Le chanteur sud-coréen WONHO entamera en novembre une tournée à travers l’Amérique du Nord.





Il retrouvera son public à partir du 14 novembre à Toronto, puis passera par New York le 16, Washington D.C le 18, avant de poursuivre un parcours de onze villes au total sous le nom de « Stay Awake ».





Cet automne marque une nouvelle étape dans la série de tournées internationales de l’artiste. En juillet, il s’était déjà produit en Amérique latine, enflamment Santiago du Chili, São Paulo, Monterrey et Mexico. Ce mois-ci, il a poursuivi son voyage musical en Europe, avec des concerts à Paris, Madrid et Londres, parmi dix villes visitées au total.





Au fil de ces spectacle, WONHO ne cesse d’élargir l’ampleur de ses scènes et de confirmer sa puissance artistique. Sa prochaine tournée nord-américaine promet des performances encore plus intenses et un contact toujours plus proche avec ses fans.