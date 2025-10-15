Festival de littérature coréenne (Ⅰ) : Victoria Mas

La première édition du Festival de littérature coréenne s’est tenue du 12 au 25 septembre derniers. Organisée par le ministère de la Culture, l’objectif était de prolonger l’intérêt accru pour la littérature du pays du Matin clair depuis l’attribution du prix Nobel à Han Kang en 2024. Elle regroupait plusieurs rendez-vous existants dont le Seoul International Writers’ Festival (SIWF).

ⓒ SIWF

Sur place, « Invité du mercredi » a tendu le micro à deux écrivains français, à commencer par Victoria Mas. Elle revient tout d’abord sur le book talk show du 14 septembre avec les lecteurs, en compagnie de la poétesse sud-coréenne Lee Jenny.





ⓒ Albin Michel & KBS WORLD

La romancière nous présentera également son dernier ouvrage, « L’orpheline du Temple », parue cette année chez Albin Michel. La fille de Jeanne Mas, l’icône des années 80, nous parlera aussi de l’influence de la musique dans son univers littéraire ainsi que du côté cinéma dans ses oeuvres.





ⓒ KBS WORLD

La semaine prochaine, vous aurez droit à l’interview avec l’auteur d’« Un abri », Adrien Parlange qui était également au SIWF 2025.