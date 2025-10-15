Aller au menu Aller à la page

Lim Jae-bum dévoile « L'heure où tu arrives »

#News Show-biz l 2025-10-15

Musique coréenne

ⓒ BLUESEED ENTERTAINMENT
Le chanteur Lim Jae-bum a dévoilé hier à 18h « L'heure où tu arrives » (니가 오는 시간), le deuxième single pré-sorti de son 8e album studio. Dans ce morceau, l’artiste compare un amour déjà perdu au coucher de soleil qui revient chaque soir. Il exprime la douleur de la nostalgie et des regrets qui, comme le crépuscule, reviennent inlassablement chaque jour, malgré toutes les résolutions prises et les adieux prononcés.

Lim  avait lancé le cycle de son 8e album le 17 septembre dernier avec la sortie de son premier single pré-sorti intitulé « Au revoir » (인사). Par ailleurs, il partira en tournée nationale le 29 novembre en commençant par Daegu, avant de passer par Incheon, Séoul, Busan et Suwon.
