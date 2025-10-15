SEVENTEEN dévoile les coulisses de sa décennie dans une série documentaire Disney +

ⓒ Disney plus

Le groupe sud-coréen SEVENTEEN s’apprête à lever le voile sur une décennie de carrière avec sa série documentaire « SEVENTEEN: OUR CHAPTER », qui sera disponible sur Disney+ à partir du 7 novembre prochain.





La série a été spécialement conçue pour commémorer le 10e anniversaire des débuts du groupe. Elle offre un regard intime et authentique sur le parcours du boys band, capturant des moments privilégiés de sa tournée mondiale ainsi que de ses fans meetings. Les fans pourront également découvrir les coulisses de la création de son 5e album studio « HAPPY BURSTDAY », avec plusieurs témoignages des membres.





Composée de quatre épisodes, la série sera diffusée de manière hebdomadaire. Les fans du monde entier pourront retrouver un nouvel épisode chaque vendredi, leur offrant un rendez-vous régulier pour plonger dans l’univers du groupe.