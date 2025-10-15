Melon s’associe à NMIXX pour célébrer son retour avec un pop-up store exclusif

ⓒ JYP Entertainment

La plateforme de streaming musical Melon a annoncé une collaboration spéciale avec le groupe féminin NMIXX à l’occasion de son retour. Depuis mercredi et jusqu’au 26 octobre, un espace d’expérience unique sera proposé au sein du pop-up store « Blue Valentine: inside the heart » du groupe, installé au IFC Mall de Yeouido à Séoul.





Melon distribue des cartes postales inédites en édition limitée aux visiteurs qui rempliront deux conditions : être abonné à la plateforme et partager leur visite sur les réseaux sociaux. Cette initiative vise à récompenser la fidélité des utilisateurs tout en créant du buzz autour de l’événement.





Au-delà des goodies exclusifs, Melon organise également un événement spécial réservé aux détenteurs d’un abonnement actif à ses services. Les participants sélectionnés auront la chance exceptionnelle de participer à un mini fan meeting et de rencontrer les membres de NMIXX.





Cette collaboration intervient juste après la sortie du premier album studio du girls band « Blue Valentine », qui a marqué son retour lundi dernier.