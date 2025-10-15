« Monkey Business » : OYSTERS sort son premier album studio

ⓒ DOOROODOOROO ARTIST COMPANY

Le groupe de rock OYSTERS a dévoilé mercredi son premier album studio intitulé « Monkey Business ». Ce projet se distingue par son approche sans filtre, exprimant l’énergie brute du trio et offrant des émotions sincères. Il reflète l’identité musicale authentique des membres, sans artifice ni compromis. « Monkey Business » comprend onze morceaux, dont notamment ses deux title tracks « Those Were The Days » et « You Ain’t Got No Looking (2025) ».





Oysters s’est fait connaître l’année dernière grâce à sa participation à l’émission d’audition « College Music Festival » diffusée sur TV Chosun. Fait intéressant sur ce groupe, il est composé de jumeaux, Jung Geum, guitariste et chanteur, et Jung Gyeol, bassiste et également chanteur. Le troisième membre, Ryu Tae-young, est le leader du trio et officie en tant que batteur.