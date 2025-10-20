Baek Yerin entre dans une nouvelle ère musicale avec « Flash and Core »

ⓒ peoplelikepeople

La chanteuse et auteure-compositrice Baek Yerin a sorti son troisième album studio « Flash and Core », près de cinq ans après « tellusboutyourself ». Le disque réunit quinze morceaux, un nombre plus important que dans ses opus précédents.





Pour ce projet, l’artiste a de nouveau collaboré avec le producteur PEEJAY, connu pour son travail avec plusieurs figures de la scène R&B et hip-hop coréenne. Après leur titre commun « I MET PEEJAY », les deux artistes présentent cette fois un son plus rythmé, dominé par les textures électroniques.





Trois morceaux principaux figurent sur l’opus, « MIRROR », « Lovers of Artists » et « in the middle ». Le clip de « MIRROR », publié en même temps que l’album sur la chaîne YouTube officielle de la vocaliste, met en avant l’acteur sud-coréen bien connu Kwon Hae-hyo.





En parallèle, les billets de son concert solo annoncé en septembre se sont écoulés en quelques minutes. Les représentations auront lieu les 25 et 26 octobre à l’Inspire Arena d’Incheon, où Baek interprétera pour la première fois les titres de son nouvel album.