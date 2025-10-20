CORTIS s’impose dans le Billboard pour la quatrième semaine consécutive

ⓒ Big Hit Music

CORTIS poursuit son irrésistible ascension. Le boys band, sacré « meilleur rookie de l’année », vient de signer une quatrième semaine consécutive dans les classements du Billboard.





Selon les derniers résultats publiés le 7 octobre par le magazine américain, son tout premier album « COLOR OUTSIDE THE LINES » s’est classé deuxième du World Album, vingt-quatrième du Top Current Album, et vingt-septième du Top Album Sales. Le titre « GO! » continue, lui aussi, de briller à la 165ᵉ place du classement mondial, preuve d’un succès qui ne faiblit pas.





L’engouement se ressent aussi sur Spotify. Au 5 octobre, CORTIS réunissait déjà plus de 7,3 millions d’auditeurs mensuels, un record pour un groupe débutant cette année, et un score qui rivalise avec celui de certaines grandes figures de la K-pop. Depuis la sortie de son album, le chiffre a tout simplement été multiplié par seize.





Et la reconnaissance ne s’arrête pas là. Le groupe a récemment annoncé une collaboration inédite avec la marque Red Bull, une première pour des artistes K-pop. Il a aussi été désigné « Honorary Falconer » par le club de football LAFC, l’équipe de Son Heung-min. Enfin, la Major League Baseball a retenu « GO! » pour la bande-son de sa campagne promotionnelle de la post-saison 2025.