« Blue Whale » : QWER reprend le titre emblématique de YB

Le 6 octobre, le girls band phénomène QWER a dévoilé son single spécial « Blue Whale », accompagné d’un clip de performance empreint d’émotion.





Ce titre n’est autre qu’une reprise du morceau emblématique du groupe légendaire YB, véritable pilier de la scène rock coréenne. A travers cette nouvelle version, QWER livre une lecture sensible et personnelle d’un message universel : dépasser la peur et avancer vers un horizon plus vaste, malgré les tourments du monde.





Avec ce projet, le girls band rend hommage à la trajectoire de YB, formation connue pour avoir ouvert la voie du rock coréen en mêlant esprit de résistance et solidarité. Il y puise l’inspiration nécessaire pour tracer à son tour une route vers un océan plus large.





Le clip vidéo de « Blue Whale » a dépassé 1,5 million de vues en vingt-quatre heures. Dans les commentaires, les fans saluent une interprétation « aussi touchante que l’originale » et évoquent « une chanson qui parle à toutes les jeunesses, celles qui commencent, celles qui vivent le présent et celles qui avancent vers demain ».