Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

« Blue Whale » : QWER reprend le titre emblématique de YB

#News Show-biz l 2025-10-18

Musique coréenne

ⓒ 3Y CORPORATION
Le 6 octobre, le girls band phénomène QWER a dévoilé son single spécial « Blue Whale », accompagné d’un clip de performance empreint d’émotion.

Ce titre n’est autre qu’une reprise du morceau emblématique du groupe légendaire YB, véritable pilier de la scène rock coréenne. A travers cette nouvelle version, QWER livre une lecture sensible et personnelle d’un message universel : dépasser la peur et avancer vers un horizon plus vaste, malgré les tourments du monde.

Avec ce projet, le girls band rend hommage à la trajectoire de YB, formation connue pour avoir ouvert la voie du rock coréen en mêlant esprit de résistance et solidarité. Il y puise l’inspiration nécessaire pour tracer à son tour une route vers un océan plus large.

Le clip vidéo de « Blue Whale » a dépassé 1,5 million de vues en vingt-quatre heures. Dans les commentaires, les fans saluent une interprétation « aussi touchante que l’originale » et évoquent « une chanson qui parle à toutes les jeunesses, celles qui commencent, celles qui vivent le présent et celles qui avancent vers demain ».
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >