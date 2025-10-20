ONEWE signe son retour avec « MAZE : AD ASTRA »

ⓒ RBW

Le groupe de rock ONEWE est enfin de retour avec son quatrième mini-album baptisé « MAZE : AD ASTRA » !





Son titre phare « MAZE » évoque les relations humaines, souvent comparées à un labyrinthe où chaque pas compte. Le morceau, écrit et composé par le membre Giuk, reflète à la fois la sensibilité et l’énergie lumineuse propres au groupe. Le thème aurait pu paraître sombre, mais les garçons le transforment en une chanson vive et entraînante.





Le disque comprend également « Lucky 12 », une piste porteuse d’un message d’encouragement face aux épreuves, ainsi que « UFO », qui chante les émotions nées d’une rencontre aussi soudaine qu’un ovni. Nous y retrouvons aussi « Hide & Seek », « Trace », « Diary » et « Beyond the Storm ».





Avec ce nouvel opus, sorti sept mois après « WE : Dream Chaser », ONEWE poursuit son parcours musical. Comme dans ses précédents projets, tous les membres ont pris part à l’écriture, à la composition et à l’arrangement, renforçant ainsi l’identité du groupe.