Jannabi prépare la sortie de « Sound of Music pt.2 LIFE »

Voici une excellente nouvelle pour les amateurs de belles mélodies ! Le groupe d’indie rock Jannabi fera son retour le 21 octobre, en plein cœur de l’automne, avec la sortie de son quatrième album « Sound of Music pt.2 LIFE ».





En effet, le groupe a récemment dévoilé une courte vidéo annonçant cette nouvelle étape de son parcours. Ce disque représentera pour Jannabi une manière de « chanter la vie à travers la musique ». Les membres y évoqueront avec douceur le temps qui passe et la transition de la jeunesse vers la vie adulte, un thème qu’ils aborderont avec une grande sensibilité.





« Sound of Music » est un projet en deux volets. Le premier chapitre, sorti en avril, exprimait la vitalité et le romantisme de la jeunesse, tandis que cette seconde partie en reflète le versant automnal, plus profond et mélancolique. L’été dernier, le groupe avait déjà surpris ses fans avec « Sound of Music – Summer Vacation Edition ! », une version estivale pleine de fraîcheur et de liberté.





Avec cette nouveauté, Jannabi promet un album empreint de maturité et d’émotion. Il y exprime sa vision de la vie à travers une musique qui lui ressemble, en poursuivant l’histoire commencée au printemps dernier et en parlant des émotions que chacun peut ressentir au fil du temps.