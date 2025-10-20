29. Les sommets intercoréens

La Déclaration conjointe du 15 juin Depuis les années 1970, les deux Corées ont tenté, à travers des sommets, de construire une confiance mutuelle sur le plan politique. En juin 2000, à Pyongyang, le président sud-coréen Kim Dae-jung et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il ont tenu le premier sommet intercoréen depuis la division, et ont publié la déclaration conjointe historique du 15 juin. D’une grande signification, elle mettait l’accent sur le rapprochement et l’élargissement de la coopération plutôt que sur des discussions abstraites sur la réunification. Divers échanges ont suivi, tels que les retrouvailles de familles séparées, la création de la zone industrielle de Gaesong ainsi que la connexion de chemins de fer et de routes.





13 juin 2000, l’ancien président Kim Dae-jung arrive

à l’aéroport de Sunan à Pyongyang,

Annonce de l’accord conjoint Nord-Sud du 14 juin 2000

ⓒ KTV

La Déclaration du 4 octobre En 2007, sous les yeux du monde entier, le président Roh Moo-hyun franchissait à pied la ligne de démarcation militaire pour assister au deuxième sommet intercoréen et adopter la Déclaration Nord-Sud du 4 octobre. Cette dernière concrétisait la mise en œuvre de celle du 15 juin 2000 et comprenait huit points dont le respect mutuel, la fin des relations hostiles, la promotion d’une déclaration de fin de guerre, la création d’une zone de coopération pacifique en mer de l’Ouest ou encore une expansion de la coopération économique. Mais, à la suite de divers incidents, tels que la mort d’une touriste sud-coréenne au mont Gumgang, l’attaque contre le Cheonan et les provocations de Yeonpyeong, les relations intercoréennes se sont à nouveau tendues.





Le 2 octobre 2007, le président Roh Moo-hyun traverse

à pied la ligne de démarcation militaire,

Le 2 octobre 2007 à Pyongyang, dans la Maison de la Culture du 25 avril,

Roh Moo-hyun est accueilli en personne par Kim Jong-il lors

de la cérémonie de bienvenue

ⓒ KBS

Le 4 octobre 2007, signature de la Déclaration intercoréenne dans

le pavillon Baekhwawon

ⓒ KBS

Déclarations de Panmunjom et de Pyongyang A l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang en 2018, le dialogue intercoréen a repris. Moon Jae-in et Kim Jong-un ont tenu trois sommets cette année-là. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de dénucléarisation et d’établissement de la paix sur la péninsule coréenne à travers la Déclaration de Panmunjom et la Déclaration commune de Pyongyang. Moon Jae-in devenait le premier président du Sud à prononcer un discours devant les nord-Coréens, au stade du 1er Mai de Pyongyang. Cependant, après l’échec du sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord à Hanoï en 2019, les relations intercoréennes se sont refroidies.





Les dirigeants du Nord et du Sud se serrent la main à Panmunjom le 27 avril 2018,

Adoption de la Déclaration de Panmunjom le 27 avril 2018

ⓒ KBS