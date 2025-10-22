Jin de BTS annonce son concert de rappel à Incheon

BIGHIT MUSIC

Le membre du groupe BTS, Jin, donnera à la fin du mois un concert de rappel qui viendra clore son année d’activités.





L’artiste a récemment annoncé la tenue de « #RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE », un événement prévu les 31 octobre et 1er novembre au stade principal du complexe sportif Munhak d’Incheon.





Ce spectacle marquera la dernière étape de sa première tournée solo, entamée en juin à Goyang avant de passer par le Japon, les États-Unis et plusieurs villes européennes, pour un total de neuf pays et dix-huit représentations. A Incheon, Jin proposera une performance réunissant l’expérience et l’énergie acquises au fil de cette tournée mondiale.





Son agence BigHit Music a indiqué que ce concert avait été organisé « en réponse à la forte demande des ARMYs ». Elle a précisé qu’il s’agira « d’un moment unique à vivre à Incheon », ajoutant que la scène sera agrandie afin de permettre à Jin de partager ce rendez-vous au plus près de son public.



