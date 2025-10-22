Spotify : « Dreamers » de Jungkook franchit les 500 millions d’écoutes

ⓒ MusicIsland

La chanson « Dreamers », interprétée par Jungkook du groupe BTS pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, vient de franchir le cap symbolique des 500 millions d’écoutes sur Spotify, la plus grande plateforme de streaming musical au monde.





L’agence de l’artiste, BigHit Music, a annoncé cette nouvelle hier, précisant que c’est le cinquième titre solo de Jungkook à atteindre ce seuil, après « Seven », « Standing Next to You », « Left and Right », en featuring avec Charlie Puth, et « 3D ».





Depuis sa publication en novembre 2022, « Dreamers » a connu un succès retentissant. Le morceau s’est hissé au sommet du classement « Top Song » d’iTunes dans 102 pays et a atteint la deuxième position du « Daily Top Songs Global » de Spotify. De plus, la vidéo de la performance chorégraphique du titre, diffusée sur la chaîne YouTube officielle de la FIFA, a établi un record avec 420 millions de vues, devenant ainsi la vidéo la plus visionnée sur cette chaîne.