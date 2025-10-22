Aller au menu Aller à la page

Festival de littérature coréenne (Ⅱ) : Adrien Parlange

#Invité du mercredi l 2025-10-22

Séoul au jour le jour

« Invité du mercredi » tend une nouvelle fois le micro à un écrivain français présent au Seoul International Winters’ Festival 2025, l’un des événements clés de la première édition du Festival de littérature coréenne. Il s’agit de... Adrien Parlange !

Notre invité nous a non seulement parlé de ses impressions sur cette visite en Corée du Sud, une première, qui lui a permis d’échanger non seulement avec les auteurs sud-coréens mais aussi avec les lecteurs. 
En présentant ses derniers livres, Adrien Parlange nous a aussi parlé de son faible pour le serpent que l’enfant dans « Un abri » accueille en premier et qu’on avait déjà découvert dans « Le grand serpent ». Aura-t-on aussi l’occasion de rencontrer un jour le tigre, l’animal représentatif des contes du pays du Matin clair dans ses prochaines illustrations ?

