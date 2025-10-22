Kazumi Tateishi Trio en tournée en Corée du Sud

ⓒ JinurocK Entertainment

Kazumi Tateishi Trio, formation japonaise de jazz réputée, effectuera une tournée en Corée du Sud à partir du 22 novembre. Huit villes sont au programme : Goyang, Suwon, Séoul, Seongnam, Cheonan, Incheon, Busan et Gwangju.





Le groupe est composé de Kazumi Tateishi au piano, Shinobu Sato à la contrebasse et Mao Suzuki à la batterie. Cette tournée marquera sa treizième visite en Corée du Sud, témoignant de sa popularité durable auprès du public sud-coréen.





A l’occasion de son 15e anniversaire cette année, le trio proposera un programme spécial intitulé « Ghibli rencontre le jazz ». Il interprètera des bandes originales emblématiques des célèbres films d’animation du Studio Ghibli dans des arrangements jazz sophistiqués.





Parmi les dates de la tournée, le concert du 14 décembre à Seongnam revêtira un caractère particulier avec le thème « Noël rencontre le jazz ». Kazumi Tateishi Trio offrira une interprétation jazzy de chants de Noël traditionnels, qui devrait plonger les spectateurs dans une atmosphère festive à l’approche des fêtes de fin d’année.