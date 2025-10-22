Twice fête ses 10 ans avec une présence remarquée dans les classements Billboard

ⓒ JYP Entertainment

Le groupe féminin sud-coréen TWICE célèbre cette année son dixième anniversaire. En cette année spéciale, il confirme sa popularité aux Etats-Unis en plaçant plusieurs titres dans les principaux classements Billboard.





Selon les données publiées mardi par le magazine américain, TWICE a réussi à positionner deux morceaux dans le prestigieux Hot 100. Son single « Strategy » s’est hissé à la 63e place, tandis que « Takedown », chanté par les membres Jeongyeon, Jihyo et Chaeyoung pour la bande originale de « K-Pop Demon Hunters », figure au 67e rang.





Du côté des albums, TWICE est également bien présente sur le Billboard 200. L’album spécial célébrant leurs dix ans de carrière dévoilé le 10 octobre dernier, intitulé « TEN: The Story Goes On », est entré à la 11e place. Son quatrième album studio « THIS IS FOR », sorti en juillet, se classe quant à lui à la 117e position.